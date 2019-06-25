CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Станиці Луганській почнуть розведення військ, якщо сторони дотримуватимуться перемир’я згідно Мінських домовленостей. Військові мають відійти на 800-900 метрів вглиб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Станиці Луганській почнуть розведення військ, якщо в ніч на 26 червня не буде обстрілів
На цій ділянці сили намагаються розвести з 2016 року
Фото: Paweł Bobołowicz
Також 26 червня чекають на керівника української делегації в Мінську Леоніда Кучму, аби сили таки розвести, повідомляє "Громадське".
Зазначимо, на цій ділянці сили намагаються розвести з 2016 року.
Нагадаємо, що ситуація в зоні бойових дій на Донбасі останніми днями погіршилась. Упродовж 24 червня та ранку 25 червня бойовики 44 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого двоє військових дістали поранення.
Упродовж 23 червня внаслідок обстрілів бойовиків поранення дістали троє військових.
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25 06 2019 22:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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