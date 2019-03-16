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Біля парламенту Албанії сталися сутички з газом і водометами, - ФОТО

"Албанію дестабілізують не протести за європейські цінності, а злочинність і її підтримка з боку уряду. Це слід припиняти"
Біля парламенту Албанії в суботу сталися сутички, у ході яких поліцейські застосували сльозогінний газ і водомети.
Біля парламенту Албанії сталися сутички з газом і водометами, - ФОТО Фото: EPA/UPG

На акцію протесту в Тирані з вимогою оголосити дострокові вибори вийшли кілька тисяч людей. Мирна хода переросла в сутички після того, як частина протестувальників стали штовхатися з поліцією і кидати в силовиків камінням, повідомляє LB.ua.

У результаті кілька протестувальників і поліцейських дістали незначні травми.

Це п'ята акція протесту від середини лютого. Албанська опозиція вимагає перевиборів, звинувачуючи владу в корупції та шахрайстві під час голосування.

У лютому депутати опозиційної Демократичної партії склали свої мандати, а її лідер Люльзім Баша сказав, що в країні не буде спокою, поки прем'єр-міністр Еді Рама не дозволить провести вільні й чесні вибори.

"Албанію дестабілізують не протести за європейські цінності, а злочинність і її підтримка з боку уряду. Це слід припиняти", - заявив Баша. 

Нагадаємо, що в лютому прихильники албанської опозиції кидали фаєри і підпалили автомобільну шину біля будівлі парламенту країни, намагаючись заблокувати вхід в будівлю депутатам правлячої партії на тлі закликів до уряду піти у відставку. 

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16 03 2019 21:22
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