Біля парламенту Албанії сталися сутички з газом і водометами, - ФОТО

"Албанію дестабілізують не протести за європейські цінності, а злочинність і її підтримка з боку уряду. Це слід припиняти"

Біля парламенту Албанії в суботу сталися сутички, у ході яких поліцейські застосували сльозогінний газ і водомети.

На акцію протесту в Тирані з вимогою оголосити дострокові вибори вийшли кілька тисяч людей. Мирна хода переросла в сутички після того, як частина протестувальників стали штовхатися з поліцією і кидати в силовиків камінням, повідомляє LB.ua.

У результаті кілька протестувальників і поліцейських дістали незначні травми.

Це п'ята акція протесту від середини лютого. Албанська опозиція вимагає перевиборів, звинувачуючи владу в корупції та шахрайстві під час голосування.

У лютому депутати опозиційної Демократичної партії склали свої мандати, а її лідер Люльзім Баша сказав, що в країні не буде спокою, поки прем'єр-міністр Еді Рама не дозволить провести вільні й чесні вибори.

"Албанію дестабілізують не протести за європейські цінності, а злочинність і її підтримка з боку уряду. Це слід припиняти", - заявив Баша.

Нагадаємо, що в лютому прихильники албанської опозиції кидали фаєри і підпалили автомобільну шину біля будівлі парламенту країни, намагаючись заблокувати вхід в будівлю депутатам правлячої партії на тлі закликів до уряду піти у відставку.