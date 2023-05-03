Біля "Північного потоку" напередодні вибухів перебували військові кораблі рф

Спільне розслідування журналістів показує, що російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік".

Один з кораблів був там за п’ять днів до інциденту.

Про це йдеться в спільному розслідуванні шведського SVT, фінського Yle, данського DR та норвезького ЗМІ NRK.

Війскові судна рф рухалися з вимкненими пристроями навігації, проте через інформацію з радіокомунікацій, якими судна обмінювалися зі військовими базами, та супутникових знімків, проаналізованих разом із компанією KSAT, журналісти змогли встановити їхній рух.

В червні минулого року судна, потенційно здатні проводити підводні операції, були поблизу газопроводів мінімум два рази. Останній випадок стався менш ніж за тиждень до вибухів. Одного разу судно залишалося в районі трубопроводу майже добу.

Перше судно, яке було зафіксоване біля "Північних потоків" на початку червня вийшло з морської бази у Калінінграді. Російський корабель кілька годин перебував саме у тому місці, де на глибині 80 метрів проходять гілки "Північних потоків". І три із чотирьох вибухів на газопроводах згодом сталися саме тут, йдеться в матеріалі.

Друге судно – 86-метровий "Сібіряков" – прийшло у цей район в середині червня. Воно перебувало практично над трубопроводами та йшло морем на дуже низькій швидкості.

Знімки із супутника показали, що корабель було за пару сотень метрів від місця одного з вибухів. На знімках також видно ще одне судно, яке вочевидь теж рухалось із вимкненим пристроєм ідентифікації, але точно встановити його не вдалося.

Супутникові знімки показують, що обидва кораблі перебували на відстані від кількасот метрів до кількох кілометрів від місць одного з вибухів.

На той час в Балтійському морі проходили навчання НАТО BALTOPS 22, але дані не виявили підрозділів, які були б достатньо близько до цього району, аби бачити судна рф.

Третє судно, побувало біля трубопроводів в вересні, Це 49-метровий буксир Балтійського флоту SB-123.

Німецький портал T-Online раніше згадувало цей буксир як такий, що потенційно міг бути причетний до інцидентів. Корабель SB-123 вимкнув транспондер на півдорозі з бази у Калінінграді до району "Північного потоку".

Журналісти припускають, що буксир перебував у тому районі трохи менше доби.

Шведський прокурор Матс Лінквіст, який займається розслідування диверсії на газопроводі, вважає, що слідство має дуже детальні дані про рух суден у цьому районі. Але інших коментарів не дав.

Данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів було також російське SS-750. З цими даними журналісти звернулися до російського посольства у Копенгагені, але там відмовилися коментувати.