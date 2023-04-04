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ПОЛІТИКА

Німецькі страховики відновили покриття пошкодженого вибухом газопроводу "Північний потік"

04 квітня 2023, 13:02
Німецькі страховики відновили покриття пошкодженого вибухом газопроводу
Фото: AP
Більшість західних інвесторів списали свої частки у трубопроводі.

Найбільші німецькі страховики Allianz та Munich Re відновили покриття пошкодженого вибухами газопроводу "Північний потік-1".

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, страховка суперечить публічній позиції Німеччини щодо розриву зв'язків із москвою, але одне з п'яти джерел повідомило, що уряд Німеччини не заперечував проти страховки. Більшість західних інвесторів списали свої частки у трубопроводі.

Munich Re, Allianz та відомство федерального канцлера Німеччини відмовилися від коментарів, тоді як міністерство економіки заявило, що страхування не було частиною підтримки, яку уряд у минулому надавав трубопроводу.

росії належить 51% акцій "Північного потоку-1" через дочірню організацію державного монополіста "Газпром".

Деякі німецькі акціонери Nord Stream виступають як мінімум за збереження пошкодженого газопроводу на випадок покращення відносин із москвою, розповіли два джерела.

За словами одного з джерел, страховий поліс покриває збитки, завдані трубопроводу, та питання зупинення виробництва.

Наявність страховки також полегшила б будь-які ремонтні роботи, необхідні для відновлення постачання газу дном Балтійського моря до Європи.

У той час як імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів заборонено санкціями Європейського союзу, імпорт російського газу дозволено. Проте Захід знайшов альтернативу.

Представник міністерства економіки заявив, що у 2010 році федеральний уряд підтримав будівництво "Північного потоку-1" за допомогою експортних кредитних гарантій та окремої фінансової кредитної гарантії, додавши, що подальшої федеральної підтримки не було.

У вересні 2022 року внаслідок кількох підводних вибухів стався розрив газопроводу "Північний потік-1" та нещодавно побудованого газопроводу "Північний потік-2", протяжністю понад 1200 км кожен, які з'єднують росію та Німеччину через Балтійське море.

Раніше повідомлялось, що нові розвіддані США свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої входили противники президента росії владіміра путіна. Президент Володимир Зеленський заперечив будь-яку причетність України до вибухів на газопроводах "Північного потоку".

Німеччинастраховка"Північний потік"

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