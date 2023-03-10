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ПОЛІТИКА

Україна не має жодного відношення до підриву газопроводу "Північний потік" – Зеленський

10 березня 2023, 16:50
Україна не має жодного відношення до підриву газопроводу
Володимир Зеленський
Він припускає, що ця інформація поширюється з метою сповільнити допомогу Україні.

Президент Володимир Зеленський заперечив будь-яку причетність України до вибухів на газопроводах "Північного потоку".

Про це повідомив Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін пресконференції в Києві, передає "Укрінформ"

"Що стосується "Північного потоку" - ми не маємо до цього ніякого відношення. Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, роблять такі кроки. Вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку російській федерації, або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені в тому, щоб не вводились потужні санкції, тому що страждає їхній бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території росії", - повідомив президент.

Зеленський наголосив, що Україна зараз бореться не тільки з росією, а і з "людьми, які крім грошей нічого не бачать", чий бізнес страждає через зниження товарообігу з державою-терористом тощо.

Також глава держави розповів, що є і треті держави, які дають змогу рф обходити санкції.

"З одного боку, підтримують Україну, наш суверенітет, навіть щось Україні передають, так, знаєте, допомогли умовно, як-то кажуть, для галочки. І з іншого боку, роблять обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів і в порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з російською федерацією", - наголосив Зеленський.

За словами президента, це стосується багатьох держав, навіть тих, які входять в ЄС або є членами НАТО.

"Я б на це звертав увагу і аналізував, для кого це потрібно, для кого така дезінформація потрібна. Україна точно цього не робила. І це найголовніше. А хто там що придумав, як сказали, є якісь ознаки, а може, навіть під якимсь прапором, це смішно виглядає, якщо чесно. Ми зацікавлені в тому, щоб зброя поставлялась, санкції вводились і щоб була наша перемога", - наголосив голова держави.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північних потоків" 1 і 2 біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Розслідування диверсії, яке здійснюється за участю компетентних органів Швеції, Німеччини та Данії, триває. У багатьох країнах схильні вважати, що підрив "потоків" ініційований рф. У росії свою причетність до аварії заперечують.

7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема, в німецьких та в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.

В уряді Німеччини у цьому зв'язку заявили, що результатів розслідування наразі немає.

зеленськийпідрив"Північний потік"

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