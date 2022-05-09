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Біля посольства РФ в Кабулі пролунав вибух: є жертви, серед них дипломати

В результаті нападу загинули двоє співробітників дипломатичного представництва, також є постраждалі серед громадян Афганістану
У понеділок, 5 вересня, біля входу в посольство Росії в Кабулі терорист смертник підірвав бомбу. Внаслідок чого загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.
Біля посольства РФ в Кабулі пролунав вибух: є жертви, серед них дипломати Фото: Getty Images
Про це повідомляє видання Reuters.

Терорист був застрелений охоронцем при спробі проникнути на територію посольства. Однак вибуховий пристрій все одно здетанував.
 
"В результаті нападу загинули двоє співробітників дипломатичного представництва, також є постраждалі серед громадян Афганістану", - повідомили в відомстві.
 
Росія є однією з небагатьох країн, які зберегли посольство в Кабулі після того, як Талібан захопив країну більше року тому. Хоча Москва офіційно не визнає уряд Талібану, вони вели переговори з офіційними особами щодо угоди про постачання бензину та інших товарів.
 
 

 

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05 09 2022 13:39
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