Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля резиденції королівського Версаля в Парижі сталася велика пожежа

На цю мить поліція оточила периметр і просить не наближатися до місця займання
У Парижі спалахнула масштабна пожежа біля колишньої резиденції французьких королів Версаль.
Біля резиденції королівського Версаля в Парижі сталася велика пожежа Фото: @pompiers78

У міській поліції повідомили, що масштабна пожежа спалахнула на вулиці Рю дю Парк де Клані, де розташований Версаль. Як з'ясувалося, загорівся не палац, а споруди на його території, повідомляє LB.ua.

На цю мить поліція оточила периметр і просить не наближатися до місця займання.

Точної інформації про причини пожежі, а також про її масштаб немає.


Фото: @pompiers78


Фото: @pompiers78


Фото: @pompiers78

Нагадаємо, ввечері 15 квітня в Парижі загорівся собор Нотр-Дам де Парі, в результаті обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру собору вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, скульптуру Богоматері, вівтар і вівтарний хрест.

Криміналісти вважають, що причиною пожежі могла бути проблема з електрикою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2019 20:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.