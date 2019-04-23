Біля резиденції королівського Версаля в Парижі сталася велика пожежа
У міській поліції повідомили, що масштабна пожежа спалахнула на вулиці Рю дю Парк де Клані, де розташований Версаль. Як з'ясувалося, загорівся не палац, а споруди на його території, повідомляє LB.ua.
На цю мить поліція оточила периметр і просить не наближатися до місця займання.
Точної інформації про причини пожежі, а також про її масштаб немає.
Фото: @pompiers78
Фото: @pompiers78
Фото: @pompiers78
Нагадаємо, ввечері 15 квітня в Парижі загорівся собор Нотр-Дам де Парі, в результаті обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру собору вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, скульптуру Богоматері, вівтар і вівтарний хрест.
Криміналісти вважають, що причиною пожежі могла бути проблема з електрикою.
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