Біля резиденції королівського Версаля в Парижі сталася велика пожежа

На цю мить поліція оточила периметр і просить не наближатися до місця займання

У Парижі спалахнула масштабна пожежа біля колишньої резиденції французьких королів Версаль.

У міській поліції повідомили, що масштабна пожежа спалахнула на вулиці Рю дю Парк де Клані, де розташований Версаль. Як з'ясувалося, загорівся не палац, а споруди на його території, повідомляє LB.ua.

На цю мить поліція оточила периметр і просить не наближатися до місця займання.

Точної інформації про причини пожежі, а також про її масштаб немає.



Фото: @pompiers78



Фото: @pompiers78



Фото: @pompiers78

Нагадаємо, ввечері 15 квітня в Парижі загорівся собор Нотр-Дам де Парі, в результаті обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру собору вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, скульптуру Богоматері, вівтар і вівтарний хрест.

Криміналісти вважають, що причиною пожежі могла бути проблема з електрикою.