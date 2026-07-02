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Біля Рівного потяг зіткнувся з маршруткою

02 липня 2026, 15:07
Біля Рівного потяг зіткнувся з маршруткою
Чотири людини загинули, ще 13 – травмовані.
У Рівненському районі потяг зіткнувся з маршруткою, внаслідок чого 4 людини загинули.
 
Про це повідомляє місцева поліція. 
 
Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів. 
 
На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби.
 
Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. За даними ДСНС, травмовано 13 людей. 
 
Обставини трагедії встановлюються.
війна в Україніросія окупантиДСНС

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