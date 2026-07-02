Біля Рівного потяг зіткнувся з маршруткою

Чотири людини загинули, ще 13 – травмовані.

У Рівненському районі потяг зіткнувся з маршруткою, внаслідок чого 4 людини загинули.

Про це повідомляє місцева поліція.

Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів.

На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби.

Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. За даними ДСНС, травмовано 13 людей.

Обставини трагедії встановлюються.