Біля Рівного потяг зіткнувся з маршруткою
02 липня 2026, 15:07
Чотири людини загинули, ще 13 – травмовані.
У Рівненському районі потяг зіткнувся з маршруткою, внаслідок чого 4 людини загинули.
Про це повідомляє місцева поліція.
Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів.
На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби.
Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. За даними ДСНС, травмовано 13 людей.
Обставини трагедії встановлюються.