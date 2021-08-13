НОВИНИБіля столиці Італії Риму горять ліси. Мешканців передмістя Тіволі евакуйовують.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Риму масштабна лісова пожежа. Проходить евакуація людей
Рятувальникам довелося вивезти 25 родин з їхніх будинків у природному заповіднику Монте Катільйо
Фото: Getty Images
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Рятувальникам довелося вивезти 25 родин з їхніх будинків у природному заповіднику Монте Катільйо. Евакуювали й близько 30 мешканців сиротинцю.
Зазначимо, що в Італії зараз масштабні лісові пожежі. Крім того, у країні фіксують аномальну спеку, температура подекуди сягала 49 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, у чотирьох регіонах на півдні Італії горять ліси. В результаті загинули троє людей.
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