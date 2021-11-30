Біля Стіни плачу в Єрусалимі запалення ханукальної свічки присвятили Україні

Вчорашню церемонію запалення ханукальної свічки біля Стіни плачу в Єрусалимі присвятили Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства Ізраїлю в Україні.

Повідомляється, що головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабінович під час урочистої вечірньої церемонії запалювання ханукальної свічки виголосив молитву за процвітання і благополуччя України, а також за благословення двосторонніх відносин і взаємопідтримки між Україною та Ізраїлем.

Також повідомляється, що почесне право запалити свічку на святковій ханукії надали міністру оборони України Олексію Резнікову.

Зазначимо, Ханука ("освячення") - одне з головних єврейських свят, відзначається протягом восьми днів. Було встановлено в II столітті до н. е. в пам'ять про очищення єврейських святинь на Храмовій горі та вигнання греко-сирійських військ з Іудеї.

Читайте також: В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель