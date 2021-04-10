Біля узбережжя Каліфорнії у воду потрапили понад пів мільйона літрів нафти
Про це йдеться у заяві міста Гантінгтон-Біч, пише "Громадське".
Як зазначає The Associated Press, унаслідок розливу вода почала виносити з океану на берег липкі чорні кульки разом з мертвими птахами та рибами. Бригади на чолі з береговою охороною США розгорнули загородження, щоб спробувати зупинити поширення нафти на водно-болотні угіддя та екологічний заповідник Болсам-Чіка.
За словами начальниці округу Оріндж Катріни Фолі, повітрям поширився запах нафти: "Ви відчуваєте присмак у роті через випаровування у повітрі".
Загородження довжиною 6,4 кілометра облаштували від пірса міста Гантінгтон-Біч до річки Санта-Ана. Через це довелося закрити низку популярних пляжів.
Крім того, у місті скасували останній день щорічного авіашоу Pacific Air Show, яке зазвичай відвідують тисячі глядачів.
Нафтова пляма виникла через прорив трубопроводу, який з'єднаний з морською нафтовою платформою. У заяві міста зазначили, що хоча витік ще повністю не зупинили, уже вдалося підготуватися до ремонту ушкодження трубопроводу.
Нагадаємо, що біля столиці Шрі-Ланки, Коломбо, загорівся контейнеровоз із хімікатами. Внаслідок пожежі на узбережжя острова вимило тонни пластика з судна. Влада називаю ситуацію найбільшим забрудненням пляжів країни в історії.
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