Біля узбережжя Каліфорнії у воду потрапили понад пів мільйона літрів нафти

Унаслідок цього постраждали місцеві пляжі та довкілля

Біля узбережжя каліфорнійського міста Гантінгтон-Біч 3 жовтня у воду розлилися щонайменше 572 тисячі літрів нафти.

Працівники розгортають загородження, щоб спробувати зупинити подальше поширення нафти у водно-болотні угіддя біля міста Гантінгтон-Біч, США, 3 жовтня 2021 року Фото: AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Про це йдеться у заяві міста Гантінгтон-Біч, пише "Громадське".

Як зазначає The Associated Press, унаслідок розливу вода почала виносити з океану на берег липкі чорні кульки разом з мертвими птахами та рибами. Бригади на чолі з береговою охороною США розгорнули загородження, щоб спробувати зупинити поширення нафти на водно-болотні угіддя та екологічний заповідник Болсам-Чіка.

За словами начальниці округу Оріндж Катріни Фолі, повітрям поширився запах нафти: "Ви відчуваєте присмак у роті через випаровування у повітрі".

Загородження довжиною 6,4 кілометра облаштували від пірса міста Гантінгтон-Біч до річки Санта-Ана. Через це довелося закрити низку популярних пляжів.

Крім того, у місті скасували останній день щорічного авіашоу Pacific Air Show, яке зазвичай відвідують тисячі глядачів.

Нафтова пляма виникла через прорив трубопроводу, який з'єднаний з морською нафтовою платформою. У заяві міста зазначили, що хоча витік ще повністю не зупинили, уже вдалося підготуватися до ремонту ушкодження трубопроводу.

Нагадаємо, що біля столиці Шрі-Ланки, Коломбо, загорівся контейнеровоз із хімікатами. Внаслідок пожежі на узбережжя острова вимило тонни пластика з судна. Влада називаю ситуацію найбільшим забрудненням пляжів країни в історії.