На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів
Як повідомляє Міністерство оборони Шрі-Ланки, 26-27 травня представники берегової охорони зібрали понад 5000 кг сміття з постраждалих прибережних районів, зазначає "Громадське".
Також кажуть, що вжили заходів, щоб не допустити розливу нафти з судна. Наразі влада оцінює збитки від забруднення та продовжує очищення пляжів.
Фото: Twitter defence.lk
Очільниця Управління з питань охорони морського середовища Дхаршані Лахандапура заявила, що Шрі-Ланка стикається з "найбільшим забрудненням пляжів в історії країни", передає DW. За її словами, мікропластик буде шкодити країні ще роками.
Що сталося?
Люди допомагають прибирати забруднене узбережжя на тлі судна, що продовжує горіти, Коломбо, Шрі-Ланка, 26 травня 2021 року
Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena
Пожежа на контейнеровозі MV X-Press Pearl сталася 20 травня, коли судно стояло на якорі неподалік від Коломбо та чекало на вхід у порт. 25 членів екіпажу евакуювали.
Військово-морські сили Шрі-Ланки вважають, що пожежа сталася через хімікати, які перевозили з Індії в Сінгапур. На судні було 1486 контейнерів, у більшості з яких були хімікати, пише AP.
Влада занепокоєна, що забруднення пластиком із судна загрожуватиме риболовлі та туризму. Постраждале узбережжя, зокрема, відоме виловом креветок, крабів, а також туристичними пляжами.
Людина прибирає забруднений пляж біля Коломбо, Шрі-Ланка, 27 травня 2021 року
Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena
Наразі рибалкам заборонили вилов за 80 км до судна, а людям рекомендують триматися подалі від забруднених районів.
Управління з питань охорони морського середовища вже подало до поліції скаргу на капітана контейнеровоза, стверджуючи, що він вчасно не повідомив владу острова про пожежу.
Це вже друга екологічна катастрофа, яка вразила Шрі-Ланку менш ніж за рік. У вересня 2020-го сталася пожежа на нафтовому танкері.
Нагадаємо, що половину одноразового пластику на планеті виробляють всього 20 компаній
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