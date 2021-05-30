На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів

Очільниця Управління з питань охорони морського середовища Дхаршані Лахандапура заявила, що Шрі-Ланка стикається з "найбільшим забрудненням пляжів в історії країни", передає DW. За її словами, мікропластик буде шкодити країні ще роками.

Що сталося?

Люди допомагають прибирати забруднене узбережжя на тлі судна, що продовжує горіти, Коломбо, Шрі-Ланка, 26 травня 2021 року

Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena

Пожежа на контейнеровозі MV X-Press Pearl сталася 20 травня, коли судно стояло на якорі неподалік від Коломбо та чекало на вхід у порт. 25 членів екіпажу евакуювали.

Військово-морські сили Шрі-Ланки вважають, що пожежа сталася через хімікати, які перевозили з Індії в Сінгапур. На судні було 1486 контейнерів, у більшості з яких були хімікати, пише AP.

Влада занепокоєна, що забруднення пластиком із судна загрожуватиме риболовлі та туризму. Постраждале узбережжя, зокрема, відоме виловом креветок, крабів, а також туристичними пляжами.