RSS
НОВИНИ

У Києві потрійне перевищення отруйних речовин у повітрі

Ольга
Матарикіна
Тумани і незначне підвищення температури повітря не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок
У Києві потрійне перевищення отруйних речовин у повітрі Фото: tsn.ua
Киян попередили про забруднення повітря. В окремих районах норма забруднення перевищена більш ніж в три рази.
 
Про це йдеться в щотижневому звіті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
 
Відзначається, що з 19 по 24 вересня в повітрі в столиці України зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:
- зважених речовин - в 1,0-1,1 рази на площах Бессарабської та перемоги;
- оксиду вуглецю - в 1,0 – 1,3 рази на проспекті Перемоги в районі метро Святошино, в 1,7 рази - там же 22 вересня;
- діоксиду азоту - в 3,2 - 3,5 рази на площі Перемоги та вул. Каунаській 20 вересня, в 2,0-3,0 рази – на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, проспектах Оболонському та перемоги, в 1,0-1,9 рази – на всіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37;
 - формальдегіду - в 2,0-2,7 рази по вул.Академіка Стражеска, площах Перемоги та Бессарабській, бульварі Лесі Українки, вул. Каунаській, проспекті Перемоги, Деміївській площі, в 1,3 – 1,8 рази - по вул. Олександра Довженка в районі метро Шулявка, вул. Попудренка, Оболонському проспекті, в районі Гідропарку, а саме біля мосту Метро, в 1,0 – 1,1 рази - на проспекті Науки.
 
За даними Укргідрометцентру, в Києві можливі тумани і незначне підвищення температури повітря, що не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок.
 
У МОЗ рекомендували жителям столиці:
- менше виходити на вулицю;
- щільно закривати вікна;
- пити більше рідини;
- проводити вологе прибирання.
Це особливо важливо для людей з серцево-судинними захворюваннями, хворобами дихальних шляхів, літніх людей і дітей.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 09 2022 12:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна будуть протистояти українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна будуть протистояти українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.