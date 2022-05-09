НОВИНИКиїв 5 вересня став містом з найбруднішим повітрям у світі. Причиною всьому стали палаючі торфовища на півночі Київської області. У столиці утворився смог, а через нього нестерпний запах гару.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через торфʼяні пожежі, Київ став лідером серед міст світу з найбруднішим повітрям
Фото: kyivobl.mns.gov.ua
Про це повідомляє РБК.
Небезпечне перевищення норми спостерігається по всьому Києву, ситуація з кожною годиною тільки погіршується. Концентрація PM2.5 в стороні столиці зараз в 25.2 разів вище рекомендованого ВООЗ середньорічного значення якості повітря.
Так, після української столиці на другому місці стоїть Богота (Колумбія), а на третьому Джакарата (Індонезія).
Зазначимо, що КМДА повідомляють, що смог у Києві триватиме до середи, 7 вересня. Зараз пожежники роблять все можливе для гасіння торфовищ.
Намагайтеся в ці дні не виходити на вулицю і закривайте щільно вікна.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Київщині горять 5 торфовищ.
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05 09 2022 12:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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