Через торфʼяні пожежі, Київ став лідером серед міст світу з найбруднішим повітрям

Київ 5 вересня став містом з найбруднішим повітрям у світі. Причиною всьому стали палаючі торфовища на півночі Київської області. У столиці утворився смог, а через нього нестерпний запах гару.

Про це повідомляє РБК.

Небезпечне перевищення норми спостерігається по всьому Києву, ситуація з кожною годиною тільки погіршується. Концентрація PM2.5 в стороні столиці зараз в 25.2 разів вище рекомендованого ВООЗ середньорічного значення якості повітря.

Так, після української столиці на другому місці стоїть Богота (Колумбія), а на третьому Джакарата (Індонезія).

Зазначимо, що КМДА повідомляють, що смог у Києві триватиме до середи, 7 вересня. Зараз пожежники роблять все можливе для гасіння торфовищ.

Намагайтеся в ці дні не виходити на вулицю і закривайте щільно вікна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Київщині горять 5 торфовищ.