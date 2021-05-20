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Половину одноразового пластику на планеті виробляють всього 20 компаній

а думку аналітиків, у найближчі п'ять років виробництво одноразового пластику зросте на 30%, що сприятиме глобальному потеплінню і забрудненню океану
Всього 20 компаній - в основному енергетичні й хімічні гіганти - є джерелом половини світових одноразових пластикових відходів.
Половину одноразового пластику на планеті виробляють всього 20 компаній Фото: organic-news.com
Про це свідчать дані першого "Індексу виробників пластикових відходів", опублікованого австралійським благодійним фондом Minderoo Foundation, повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN
 
На думку аналітиків, у найближчі п'ять років виробництво одноразового пластику зросте на 30%, що сприятиме глобальному потеплінню і забрудненню океану.
 
Згідно зі звітом, підготовленим спільно з консалтинговою компанією Wood Mackenzie і дослідниками з аналітичних центрів та університетів, компанія ExxonMobil очолила топ виробників полімерів - у 2019 році обсяг їх виробництва становив 5,9 мільйона тонн.
 
Одноразові пластмаси, такі як маски для обличчя, медичне обладнання, пакети для покупок, кавові чашки і харчова плівка, виготовляються з полімерів, у яких як основний матеріал використовується викопне паливо.
 
У 2019 році 130 мільйонів метричних тонн одноразового пластику було викинуто по всьому світу, з яких 35% спалено, 31% поховано на керованих звалищах і 19% скинуто безпосередньо на сушу або в океан.
 
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20 05 2021 11:06
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