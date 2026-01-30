Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів

Плями забруднення зафіксували за 150 км від місця удару по порту Південний.

Масштабний розлив рослинної олії після удару рф по портовій інфраструктурі в районі порту Південний спричинив загибель понад тисячі водоплавних птахів та забруднення узбережжя на десятки кілометрів.

Про це йдеться у дописі доктора біологічних наук та керівника наукового відділу національного природного парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва у Facebook.

Внаслідок удару рф по портовій інфраструктурі в районі порту Південний, поблизу виходу Великого Аджалицького лиману в Чорне море, стався масштабний розлив рослинної олії. Через низьку температуру частина речовини швидко осіла на дно, забруднивши значні площі бентосу.

"У звязку з холодною погодою її частина швидко осіла на дно моря, забруднивши великі площі бентосу. Але під час штормів ці донні відкладення знову піднімаються у придонний шар води. І вже в такому стані вони формували полімеризовані тяжі та згустки, які можуть механічно забивати зябра придонних риб і порушувати дихання різних гідробіонтів", – написав Русєв.

Розлив завдав серйозного удару як по організмах-фільтраторах морської води, так і по водоплавних птахах. За наявними оцінками, в Одеській затоці загинуло понад 1000 птахів різних видів, переважно пірникоз. Близько 400 із них намагалися врятувати через Одеський зоопарк і приватними зусиллями, однак виживаність становить лише 15-20% навіть за умови утримання до весни в теплих приміщеннях.

Рослинна олія склеює пір’я та руйнує його природний захисний шар, через що птахи не можуть злетіти з води. Вони швидко промокають і переохолоджуються. Під час спроб очистити пір’я птахи ковтають олію, що призводить до її накопичення, інтоксикації, ураження печінки та пригнічення імунної системи. На тлі стресу та ослаблення активізуються інфекції й гельмінти, що прискорює загибель. "Цей олійний розлив завдав серйозного удару як по організмах-фільтраторах морської води, так і по водоплавним птахам", – резюмував Русєв.

Повторне обстеження після нових штормів показало, що піском повністю накрило плями з олією, а хвилі забрали рештки загиблих птахів. Частину з них, імовірно, знищили місцеві хижаки: шакали, барсуки, лиси та єнотоподібні собаки.

"Повторне обстеження ділянок з рослинною олію наступних два дня після чергових штормів показало, що потужні шторми повністю накрили піском пятна з олією і хвилі забрали всі рештки птахів, яких нам вдалося зафіксувати на фото 27 січня. Деяки звісно дісталися і місцевим хижакам –шаклам, барсукам, лисам, енотоподібним собакам, які вночі проходять великі маршрути узбережжя", – написав Русєв.