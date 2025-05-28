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ПОЛІТИКА

ЄС ухвалив нову стратегію для Чорного моря – створять морський безпековий хаб

28 травня 2025, 18:34
ЄС ухвалив нову стратегію для Чорного моря – створять морський безпековий хаб
Фото: Укрінформ
Серед його пріоритетів, зокрема, протидія загрозам з боку рф і захист довкілля.

Європейський Союз 28 травня затвердив "Стратегічний підхід до Чорноморського регіону" — новий документ, який визначає безпеку, екологію та протидію загрозам з боку росії як ключові пріоритети.

Про це повідомила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас.

У документі йдеться про створення Морського безпекового хаба, посилення військової мобільності, а також боротьбу з гібридними загрозами. До тіснішої співпраці в межах цієї ініціативи залучатимуть Вірменію, Азербайджан, Грузію, Молдову, Туреччину та Україну.

Хоча точне місце розташування майбутнього хаба поки не визначене, його функції вже окреслено: це моніторинг ситуації на морі, раннє попередження про загрози, а також контроль за підводними кабелями, енергетичними об’єктами, операціями з видобутку газу та вітрової енергії поблизу Румунії та Болгарії.

Стратегія також передбачає посилення можливостей ЄС у таких напрямках, як морське патрулювання, спостереження за дотриманням режиму припинення вогню, захист критичної інфраструктури та розмінування. Основна мета — стримування агресії та, за сприятливих умов, сприяння миру в регіоні.

За інформацією "Радіо Свобода", Туреччина висловила готовність очолити частину ініціативи, зокрема — забезпечити безпеку судноплавства, боротися з російським "тіньовим флотом" і, можливо, проводити операції з розмінування.

Наступним кроком стане організація спеціальної міністерської зустрічі ЄС із країнами-партнерами Чорноморського регіону, над чим уже працює Кая Каллас.

Чорне мореЄвросоюзросія загроза

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