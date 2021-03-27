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Американські вчені розробили біопластик, який розкладається за три місяці

Також, за словами вчених, цей матеріал придатний до переробки
У США команда дослідників із Єльського університету розробила біопластик на основі тирси, який здатний повністю розкладатися протягом трьох місяців.
Американські вчені розробили біопластик, який розкладається за три місяці Фото: Google

Вчені змішали тирсу, яку зазвичай викидають як відходи на деревообробних підприємствах, з біорозкладаним розчинником, повідомляє "Громадське". Так вони отримали суспензію з органічних полімерів і целюлози.

З цієї рідини науковці сформували листи, з якими провели різні експерименти. З'ясувалося, що такий біопластик стійкий до пошкоджень, утримує воду і протистоїть ультрафіолетовому випромінюванню.

Щоб перевірити вплив матеріалу на навколишнє середовище, його закопали в землю. У підсумку через два тижні біопластик почав руйнуватися, а через три місяці зовсім розклався.

Також, за словами вчених, цей матеріал придатний до переробки: його можна повернути в початковий стан суспензії та використовувати повторно.

Нагадаємо, що вчені створили штучний та біонічний листки

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27 03 2021 13:34
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