Паливо з фотосинтезу: вчені створили штучний та біонічний листки

Професор енергетики кафедри хімії та хімічної біології Деніель Ноцера та його колеги з Гарвардського університету створили два пристрої — штучний листок та біонічний листок, що використовують енергію сонця для вироблення рідкого палива.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Wired.

Штучний листок - це сонячна батарея на основі кремнію з різними каталітичними матеріалами, які кріплять до обох сторін. Під час занурення у воду девайс використовує енергію сонячного світла для розщеплення води на кисень та водень. Біонічний листок завдяки бактерії Ralstonia eutropha поглинає вуглекислий газ із повітря і поєднує його з воднем, який виробляє штучне листя. Способом штучного фотосинтезу утворюється рідке паливо.

Вчений відмітив, що у 2020 році дослідники замінили бактерію на Xanthobacter autotrophicus. Це дозволило розробити пристрій, який поєднує азот із повітря та водень зі штучного листя для виготовлення добрив.

Він додав, що штучний фотосинтез у 10 разів ефективніший за природний. У 2021 році команда планує вивчати практичні шляхи розширення технології. У короткостроковій перспективі це допоможе розвинути децентралізовану структуру енергетики, продовольства та виробництва, що не передбачає викидів вуглецю. Наприклад, водень уже використовується для заправки деяких транспортних засобів.

Завдяки енергії Сонця вдасться виробляти пластмаси, фармацевтичні препарати та інші речовини. Ноцера зазначив, що технологія стане в пригоді, коли люди полетять на Марс. Воду з сечі астронавтів вдасться поєднати з вуглекислим газом, який вони видихають, для отримання синтетичних препаратів, вітамінів, їжі, ліків.

Світ шукає способів забезпечувати життєдіяльність без викопного палива, і технологія штучного фотосинтезу на один крок наближає суспільство до цієї мети, переконанні науковці.

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