У США створили крихітного робота, який на 90% складається з води
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт університету.
Робот, подібний до маленької тваринки, зовні м’який, оскільки на 90% складається з води, а всередині має нікелеву основу, яка може змінювати форму у відповідь на вплив зовнішніх магнітних полів. Ці роботи дуже малі - розміром приблизно з монету - однак вони здатні виконувати низку завдань, як-от ходити зі швидкістю середньостатистичної людини, а також збирати та переносити речі.
Як зазначає Techcrunch, дослідники, які створили крихітного робота, передбачають виготовлення ще менших його версій - достатньо невеликих, щоб діяти на мікроскопічному рівні, можливо, для програм доставки ліків безпосередньо в організмі пацієнта.
Також роботів можна запрограмувати на роботу за схемою "рій", що дозволило б їм об’єднуватися для вирішення масштабніших завдань, наприклад, накладання шва у випадку травми.
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