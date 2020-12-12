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У США створили крихітного робота, який на 90% складається з води

Він ходить із швидкістю людини
Дослідники Північно-Західного університету в Іллінойсі створили робота на водній основі, який може виконувати різні функції, зокрема переміщувати речі, каталізувати хімічні реакції та навіть танцювати.
У США створили крихітного робота, який на 90% складається з води Orgrobot

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт університету.

Робот, подібний до маленької тваринки, зовні м’який, оскільки на 90% складається з води, а всередині має нікелеву основу, яка може змінювати форму у відповідь на вплив зовнішніх магнітних полів. Ці роботи дуже малі - розміром приблизно з монету - однак вони здатні виконувати низку завдань, як-от ходити зі швидкістю середньостатистичної людини, а також збирати та переносити речі.

Як зазначає Techcrunch, дослідники, які створили крихітного робота, передбачають виготовлення ще менших його версій - достатньо невеликих, щоб діяти на мікроскопічному рівні, можливо, для програм доставки ліків безпосередньо в організмі пацієнта.

Також роботів можна запрограмувати на роботу за схемою "рій", що дозволило б їм об’єднуватися для вирішення масштабніших завдань, наприклад, накладання шва у випадку травми.

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12 12 2020 16:18
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