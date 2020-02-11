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Disney представили людиноподібного робота: вміє кліпати і рухатись, але не має шкіри

Дослідницька компанія Disney Research представила свого нового людиноподібного робота
Робот вміє імітувати людські рухи обличчя, зокрема кліпання та тонкі рухи головою.Однак виглядає він моторошно, як людський скальп без шкіри.
Disney представили людиноподібного робота: вміє кліпати і рухатись, але не має шкіри Фото: naked-science.ru

Про це пише The Verge, зазначає "Громадське".

Андроїд від Disney має датчик в області грудей (завбачливо прикритий сорочкою), який реагує на людей поруч. Тож якщо підійти до робота, він зможе повернутись до вас та встановити зоровий контакт. Корпус андроїда також рухається вгору-вниз, щоб імітувати дихання.

Disney Research створювали робота спільно з інженерами з дослідницького підрозділу компанії Walt Disney Imagineering та дослідниками робототехніки з Університету Іллінойсу та Каліфорнійського технологічного інституту.

Дослідники пояснюють, що їх андроїд відрізняється від інших тим, що не просто фокусує погляд на обличчі людини, а й створює "реалістичний та інтерактивний контакт".

Так зоровий контакт може відігравати велику роль у взаємодії людини з роботом. Для нас природно сприймати складні соціальні та емоційні стани через погляд, а люди, які прямо дивляться нам у вічі, здаються більш щирими та близькими.

Це відкриття компанія Disney може застосовувати у своїх тематичних парках, наприклад, для аніматронічних персонажів. Дослідницький підрозділ компанії давно працює над створенням реалістичних роботів. У 2018 році компанія презентувала робота-гімнаста Stickman, який вміє виконувати акробатичні трюки, розгойдуючись на трапеції.

Нагадаємо, що роботи можуть замінити близько 800 мільйонів робочих місць
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02 11 2020 17:52
ТЕГИ: робот, Disney
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