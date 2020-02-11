Disney представили людиноподібного робота: вміє кліпати і рухатись, але не має шкіри
Про це пише The Verge, зазначає "Громадське".
Андроїд від Disney має датчик в області грудей (завбачливо прикритий сорочкою), який реагує на людей поруч. Тож якщо підійти до робота, він зможе повернутись до вас та встановити зоровий контакт. Корпус андроїда також рухається вгору-вниз, щоб імітувати дихання.
Disney Research створювали робота спільно з інженерами з дослідницького підрозділу компанії Walt Disney Imagineering та дослідниками робототехніки з Університету Іллінойсу та Каліфорнійського технологічного інституту.
Дослідники пояснюють, що їх андроїд відрізняється від інших тим, що не просто фокусує погляд на обличчі людини, а й створює "реалістичний та інтерактивний контакт".
Так зоровий контакт може відігравати велику роль у взаємодії людини з роботом. Для нас природно сприймати складні соціальні та емоційні стани через погляд, а люди, які прямо дивляться нам у вічі, здаються більш щирими та близькими.
Це відкриття компанія Disney може застосовувати у своїх тематичних парках, наприклад, для аніматронічних персонажів. Дослідницький підрозділ компанії давно працює над створенням реалістичних роботів. У 2018 році компанія презентувала робота-гімнаста Stickman, який вміє виконувати акробатичні трюки, розгойдуючись на трапеції.
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