У Японії відкрили лабораторію без людей

11 травня 2026, 09:09
Фото: Kyodo News
Медичні досліди там проводять роботи.
Токійський університет науки відкрив лабораторію, де роботи проводять медичні експерименти, якими раніше займалися люди. Університет має на меті автоматизувати майже весь дослідницький процес.
 
Про це повідомляє Kyodo News.
 
У Центрі інновацій робототехніки працює 10 роботів, включаючи гуманоїдну модель під назвою Maholo LabDroid. При цьому жодної людини у лабораторії немає.
 
Роботи мають дві руки і можуть виконувати "делікатні завдання": переносити реагенти та відкривати обладнання з контрольованою температурою, а також виконувати культивування клітин. Університет планує збільшити кількість роботів приблизно до двох тисяч до 2040 року, інтегруючи їх зі штучним інтелектом. Вони зможуть виконувати майже всі дослідницькі завдання – від висування гіпотез до експериментальної перевірки.
 
"Ми хочемо зробити японську науку найкращою у світі", – сказав керівник центру Кейічі Накаяма, назвавши штучний інтелект та робототехніку ключовими інструментами для досягнення цієї мети.
 
Kyodo News додає, що робот Maholo LabDroid уже "працює" в офтальмологічній лікарні міста Кобе. Його використовують у клінічних дослідженнях, пов’язаних зі стовбуровими клітинами.

 

