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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Роботи можуть замінити близько 800 мільйонів робочих місць - Bloomberg

Економісти Bloomberg вказують, що найбільше від роботизації можуть постраждати країни Перської затоки, Чехія, Словаччина та Японія
Раніше очікувалось, що роботи замінять переважно сегмент низькокваліфікованої праці. Наразі йдеться також і про процеси, що можна розкласти на нескладні механічні кроки.
Роботи можуть замінити близько 800 мільйонів робочих місць - Bloomberg Фото: з вільних джерел

Близько чверті світової робочої сили може втратити свою роботу через досягнення в автоматизації, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg Economics.

Економісти Bloomberg вказують, що найбільше від роботизації можуть постраждати країни Перської затоки, Чехія, Словаччина та Японія. Причиною є велика частка нескладної рутинної праці у загальній робочій силі цих країн. Таку зайнятість найлегше замінити автоматизованими процесами. 

Раніше очікувалось, що роботи замінять переважно сегмент низькокваліфікованої праці. Наразі йдеться також і про процеси, що можна розкласти на нескладні механічні кроки. Така праця почасти властива людям із середнім рівнем доходів, що може призвести до більшої економічної нерівності у суспільстві. 

Серед позитивних наслідків розвитку технологій дослідники називають зменшення негативного впливу на економіки цих країн через стрімке старіння населення. 

Нагадаємо, що в Японії представили робота-офіціанта зі штучним інтелектом

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23 10 2020 17:27
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