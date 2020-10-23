Роботи можуть замінити близько 800 мільйонів робочих місць - Bloomberg
Близько чверті світової робочої сили може втратити свою роботу через досягнення в автоматизації, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg Economics.
Економісти Bloomberg вказують, що найбільше від роботизації можуть постраждати країни Перської затоки, Чехія, Словаччина та Японія. Причиною є велика частка нескладної рутинної праці у загальній робочій силі цих країн. Таку зайнятість найлегше замінити автоматизованими процесами.
Раніше очікувалось, що роботи замінять переважно сегмент низькокваліфікованої праці. Наразі йдеться також і про процеси, що можна розкласти на нескладні механічні кроки. Така праця почасти властива людям із середнім рівнем доходів, що може призвести до більшої економічної нерівності у суспільстві.
Серед позитивних наслідків розвитку технологій дослідники називають зменшення негативного впливу на економіки цих країн через стрімке старіння населення.
Нагадаємо, що в Японії представили робота-офіціанта зі штучним інтелектом
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