В Японії представили робота-офіціанта зі штучним інтелектом
Як заявляють автори проєкту, Servi може доставляти замовлення до 35 кг за один раз. Робота пропонують використовувати у ресторанах кафе та готелях, зокрема, для доставки їжі, що дозволить уникати зайвих контактів між клієнтами та персоналом.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.
Зазначається, що робот завдяки штучному інтелекту "орієнтується" у мапі. Також завдяки оснащеним трьома сенсорам і камерою, Servi автоматично уникатиме перепон на своєму шляху.
Починаючи з січня наступного року відкривається можливість орендувати робота на три роки за ціною у 950 доларів США на місяць.
Як повідомляв Укрінформ, раніше японська залізнична компанія East Japan Railway Company представила кілька автономних роботів із підтримкою штучного інтелекту.
Нагадаємо що раніше в Китаї створили роботів для боротьби з коронавірусом.
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