У Китаї створили роботів для боротьби з коронавірусом
Про це повідомляє Xinhua,передає УКРІНФОРМ.
"Китайський університет розробив робота з виміру аномальної температури тіла у натовпі. Прилад уже почати виготовляти", - йдеться у повідомленні.
За словами професора університету імені Ці Джіатонга в провінції Шаансі Мея Ксусонга, ручний вимір температури дозволяє це робити у однієї людини, а робот може замірювати температуру тіла одразу декількох людей у натовпі. Робот також може одразу розпізнавати обличчя людей з високою температурою.
Учений також додав, що після спалаху коронавірусу був розроблений ще один робот, який може дезінфікувати приміщення.
Мей Ксусонг вважає, що обидва роботи можуть бути використані на залізничних станціях, в аеропортах, лікарнях та інших публічних місцях для запобіганню подальшому поширенню вірусу.
Нагадаємо, що Китайська компанія, що займається виробництвом систем штучного інтелекту, передала чотирьох роботів для дезінфекції лікарні на сході провінції Шаньдун.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею