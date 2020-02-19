У Китаї створили роботів для боротьби з коронавірусом

Університет імені Ці Джіатонга на заході Китаю розробив робота, який може виявляти аномально високу температуру тіла у декількох осіб одночасно у містах із великим скупченням людей.

Про це повідомляє Xinhua,передає УКРІНФОРМ.

"Китайський університет розробив робота з виміру аномальної температури тіла у натовпі. Прилад уже почати виготовляти", - йдеться у повідомленні.

За словами професора університету імені Ці Джіатонга в провінції Шаансі Мея Ксусонга, ручний вимір температури дозволяє це робити у однієї людини, а робот може замірювати температуру тіла одразу декількох людей у натовпі. Робот також може одразу розпізнавати обличчя людей з високою температурою.

Учений також додав, що після спалаху коронавірусу був розроблений ще один робот, який може дезінфікувати приміщення.

Мей Ксусонг вважає, що обидва роботи можуть бути використані на залізничних станціях, в аеропортах, лікарнях та інших публічних місцях для запобіганню подальшому поширенню вірусу.

Нагадаємо, що Китайська компанія, що займається виробництвом систем штучного інтелекту, передала чотирьох роботів для дезінфекції лікарні на сході провінції Шаньдун.