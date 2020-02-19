Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Китаї створили роботів для боротьби з коронавірусом

"Китайський університет розробив робота з виміру аномальної температури тіла у натовпі. Прилад уже почати виготовляти"
Університет імені Ці Джіатонга на заході Китаю розробив робота, який може виявляти аномально високу температуру тіла у декількох осіб одночасно у містах із великим скупченням людей.
У Китаї створили роботів для боротьби з коронавірусом фото: Xinhua

Про це повідомляє Xinhua,передає УКРІНФОРМ.

"Китайський університет розробив робота з виміру аномальної температури тіла у натовпі. Прилад уже почати виготовляти", - йдеться у повідомленні.

За словами професора університету імені Ці Джіатонга в провінції Шаансі Мея Ксусонга, ручний вимір температури дозволяє це робити у однієї людини, а робот може замірювати температуру тіла одразу декількох людей у натовпі. Робот також може одразу розпізнавати обличчя людей з високою температурою.

Учений також додав, що після спалаху коронавірусу був розроблений ще один робот, який може дезінфікувати приміщення.

Мей Ксусонг вважає, що обидва роботи можуть бути використані на залізничних станціях, в аеропортах, лікарнях та інших публічних місцях для запобіганню подальшому поширенню вірусу.

Нагадаємо, що Китайська компанія, що займається виробництвом систем штучного інтелекту, передала чотирьох роботів для дезінфекції лікарні на сході провінції Шаньдун.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2020 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.