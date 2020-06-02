НОВИНИКитайська компанія, що займається виробництвом систем штучного інтелекту, передала чотирьох роботів для дезінфекції лікарні на сході провінції Шаньдун.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Роботи дезінфікують лікарні з коронавірусом у Китаї
«Четверо роботів, що вміють проводити медичну дезінфекцію, приступили до роботи в лікарні в Жичжао, що на сході китайської провінції Шаньдун»
Фото:AA
Про це йдеться у відео на YouTube-каналі агентства Xinhua,передає УКРІНФОРМ.
«Четверо роботів, що вміють проводити медичну дезінфекцію, приступили до роботи в лікарні в Жичжао, що на сході китайської провінції Шаньдун», - повідомляється у ролику.
Як зазначається, це допоможе зняти навантаження на медичний персонал та знизить ризик зараження новим коронавірусом.
Після спалаху хвороби Китай активно впроваджує сучасні технології для стримування поширення вірусу у країні.
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає майже 700 мільйонів доларів для боротьби з новим коронавірусом 2019-nCoV, який поширюється по світу після спалаху в Китаї.
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