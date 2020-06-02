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ВООЗ потрібно 675 млн доларів для боротьби з коронавірусом

Сума розрахована на три місяці
Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає майже 700 мільйонів доларів для боротьби з новим коронавірусом 2019-nCoV, який поширюється по світу після спалаху в Китаї.
ВООЗ потрібно 675 млн доларів для боротьби з коронавірусом Фото: EPA/UPG

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляється на сайті організації,передає LB.ua.

"Ми просимо 675 мільйонів доларів для фінансування цього плану на наступні три місяці. Це велика сума. Однак це значно менше, ніж та сума, з якою ми можемо зіткнутися, якщо не будемо інвестувати в превентивні заходи", - пояснив він.

Гебреісус зазначив, що близько 60 млн доларів із загальної суми піде на діяльність самої ВООЗ, а інша частина коштів буде розподілена між країнами, які потребують фінансової допомоги в боротьбі з коронавірусом.

На 11-12 лютого в Женеві запланована зустріч вчених та експертів з різних країн. Її учасники повинні визначити пріоритети щодо розроблення ліків та вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, що лікарі Уханської дитячої полікліники вважають, що новий коронавірус 2019-nCoV може передаватися від вагітної матері до новонародженої дитини.

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06 02 2020 13:20
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