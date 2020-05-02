Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Китайські лікарі: новий коронавірус може передаватися від вагітної матері до дитини

«Цей випадок нагадує: слід пам’ятати, що коронавірус також може передаватися від матері до дитини»
Лікарі Уханської дитячої полікліники вважають, що новий коронавірус 2019-nCoV може передаватися від вагітної матері до новонародженої дитини.
Китайські лікарі: новий коронавірус може передаватися від вагітної матері до дитини Фото: yak-prosto.com

Як повідомляє Reuters, про це медики в середу, 5 лютого, заявили в етері китайського державного телеканалу CCTV,передає "Громадське".

За словами лікарів, у немовляти, народженого зараженою жінкою, також виявили коронавірус. При цьому із симптомів у нього проявилося лише утруднене дихання та порушення роботи печінки. Стан малюка наразі стабільний.

«Цей випадок нагадує: слід пам’ятати, що коронавірус також може передаватися від матері до дитини», — повідомив журналістам головний лікар відділення для новонароджених Уханської дитячої поліклініки Чжен Лінкон.

Раніше в тій же лікарні повідомляли про виявлення коронавірусу в матері та новонародженої дитини, які раніше не виявляли жодних симптомів зараження. Лікарі запевнили, що життю обох також нічого не загрожує.

Нагадаємо, що за останню добу від китайського коронавірусу померли ще 65 людей. Так, 490 смертей зафіксували у Китаї та по одній смерті у Гонконзі та на Філіппінах. У світі вірусом інфіковані вже 24,5 тисячі людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2020 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.