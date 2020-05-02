Китайські лікарі: новий коронавірус може передаватися від вагітної матері до дитини

«Цей випадок нагадує: слід пам’ятати, що коронавірус також може передаватися від матері до дитини»

Лікарі Уханської дитячої полікліники вважають, що новий коронавірус 2019-nCoV може передаватися від вагітної матері до новонародженої дитини.

Як повідомляє Reuters, про це медики в середу, 5 лютого, заявили в етері китайського державного телеканалу CCTV,передає "Громадське".

За словами лікарів, у немовляти, народженого зараженою жінкою, також виявили коронавірус. При цьому із симптомів у нього проявилося лише утруднене дихання та порушення роботи печінки. Стан малюка наразі стабільний.

«Цей випадок нагадує: слід пам’ятати, що коронавірус також може передаватися від матері до дитини», — повідомив журналістам головний лікар відділення для новонароджених Уханської дитячої поліклініки Чжен Лінкон.

Раніше в тій же лікарні повідомляли про виявлення коронавірусу в матері та новонародженої дитини, які раніше не виявляли жодних симптомів зараження. Лікарі запевнили, що життю обох також нічого не загрожує.

Нагадаємо, що за останню добу від китайського коронавірусу померли ще 65 людей. Так, 490 смертей зафіксували у Китаї та по одній смерті у Гонконзі та на Філіппінах. У світі вірусом інфіковані вже 24,5 тисячі людей.