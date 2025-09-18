Популярне вечірнє шоу в США зняли з етеру через коментарі про вбивство Чарлі Кірка

Рішення Disney спричинило критику з боку американських організацій за свободу слова.

Медіакомпанія Walt Disney Co. вирішила призупинити показ вечірнього ток-шоу Джиммі Кіммела на телеканалі ABC після того, як ведучий у випуску 15 вересня прокоментував вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка.

Про це повідомляють CNN та Bloomberg.

У студії Кіммел розкритикував прихильників руху MAGA ("Make America Great Again") за спробу використати трагедію Кірка у політичних цілях.

"Ми побачили нове дно у виконанні прихильників MAGA, які намагалися зобразити цього хлопця, що вбив Чарлі Кірка, кимось іншим, а не одним із них", – сказав ведучий.

Рішення Disney спричинило критику з боку американських організацій за свободу слова, які назвали його "боягузтвом". Посадовець адміністрації президента США навіть публічно тиснув на медіа, щоб "покарати Кіммела". В офіційному повідомленні компанія заявила, що призупинення стартувало з вечірнього ефіру від 17 вересня і триватиме на невизначений термін.

Президент США Дональд Трамп привітав рішення Disney, назвавши Кіммела "безталанним", а його рейтинги – нижчими, ніж у Стіва Колбера. Трамп також зазначив, що нині на американських вечірніх шоу залишаються "два невдахи" — Джиммі Фелон і Сет Маєрс на каналі NBC.

Чарлі Кірк, 31-річний очільник консервативної молодіжної організації Turning Point USA, загинув 10 вересня від пострілу у кампусі Університету долини Юти. Нападник, ймовірно 22-річний студент Тайлер Робінсон, стріляв з відстані близько 180 метрів і зізнався у скоєному.