Соратника Трампа застрелили під час дебатів

11 вересня 2025, 08:18
з вільних джерел
Напад стався на очах глядачів — активіста поранили в шию, врятувати його не вдалося.

У середу пізно ввечері у місті Орем, штат Юта, було скоєно замах на відомого американського активіста Чарлі Кірка під час його публічного виступу в межах туру The American Comeback Tour. Напад стався у дворі Університету долини Юти.

За словами очевидців, під час виступу Кірка пролунали постріли. Один із них влучив йому в шию. Відео моменту атаки поширилися у соцмережах, передає телеканал FOX News

Його доправили до лікарні, але він там помер. 

За попередніми даними, правоохоронці затримали підозрюваного, ймовірного снайпера, який відкрив вогонь. Мотиви нападника поки що офіційно не розголошуються.

Зазначимо, що Чарлі Кірк - засновник праворадикальної організації Turning Point USA, блогер, ведучий подкасту The Charlie Kirk Show та один із найгучніших прихильників екс-президента Дональда Трампа. Він відомий своєю жорсткою критикою ліберальної політики, підтримкою правих ідей та закликами припинити допомогу Україні.

Стан Кірка залишається стабільно важким. Влада обіцяє надати додаткову інформацію після завершення слідчих дій.

 

