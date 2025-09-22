Трамп і Маск вперше після сварок зустрілися публічно 

Маск і Трамп коротко поспілкувалися, потисли один одному руки.

У неділю на стадіоні "Стейт Фарм" в Аризоні відбулася поминальна служба за консервативним активістом Чарлі Кірком, яка зібрала десятки тисяч людей. Серед присутніх були й дві ключові постаті американської політики та бізнесу — Ілон Маск та Дональд Трамп.

Як пише Business Insider, Маск і Трамп коротко поспілкувалися, потисли один одному руки, після чого Маск пересів. Востаннє їх разом бачили 30 травня на пресконференції в Овальному кабінеті, присвяченій відставці Маска з посади в DOGE. Тоді між ними тривала публічна суперечка.

На церемонії виступили кілька членів адміністрації Трампа, зокрема Джей Ді Венс, а також інші відомі консервативні лідери. Стадіон, розрахований на 60 тисяч місць, був переповнений, а ще більше людей залишилися спостерігати за подією ззовні.

За інформацією Daily Mail, експерт з читання по губах з’ясував зміст короткої розмови між Трампом і Маском. Президент США звернувся до бізнесмена словами:

"Як справи? Ілоне, я чув, ти хотів поспілкуватися... Давай спробуємо знайти спосіб налагодити ситуацію".

Маск кивнув у відповідь. Наостанок Трамп потиснув йому руку і додав: "Я сумував за тобою".

У травні Трамп і Маск мали публічну суперечку: Маск розкритикував закон про витрати та податки, а Трамп назвав його дії "розчаровуючими". Потім Маск підтримав ідею імпічменту Трампу і висловився на користь віцепрезидента Джей Ді Венса, а також критикував мита, запроваджені адміністрацією Трампа.