Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп і Маск вперше після сварок зустрілися публічно 

22 вересня 2025, 10:15
Трамп і Маск вперше після сварок зустрілися публічно 
скріншот з відео
Маск і Трамп коротко поспілкувалися, потисли один одному руки.

У неділю на стадіоні "Стейт Фарм" в Аризоні відбулася поминальна служба за консервативним активістом Чарлі Кірком, яка зібрала десятки тисяч людей. Серед присутніх були й дві ключові постаті американської політики та бізнесу — Ілон Маск та Дональд Трамп.

Як пише Business Insider, Маск і Трамп коротко поспілкувалися, потисли один одному руки, після чого Маск пересів. Востаннє їх разом бачили 30 травня на пресконференції в Овальному кабінеті, присвяченій відставці Маска з посади в DOGE. Тоді між ними тривала публічна суперечка.

На церемонії виступили кілька членів адміністрації Трампа, зокрема Джей Ді Венс, а також інші відомі консервативні лідери. Стадіон, розрахований на 60 тисяч місць, був переповнений, а ще більше людей залишилися спостерігати за подією ззовні.

За інформацією Daily Mail, експерт з читання по губах з’ясував зміст короткої розмови між Трампом і Маском. Президент США звернувся до бізнесмена словами:

"Як справи? Ілоне, я чув, ти хотів поспілкуватися... Давай спробуємо знайти спосіб налагодити ситуацію".

Маск кивнув у відповідь. Наостанок Трамп потиснув йому руку і додав: "Я сумував за тобою".

У травні Трамп і Маск мали публічну суперечку: Маск розкритикував закон про витрати та податки, а Трамп назвав його дії "розчаровуючими". Потім Маск підтримав ідею імпічменту Трампу і висловився на користь віцепрезидента Джей Ді Венса, а також критикував мита, запроваджені адміністрацією Трампа.

Дональд ТрампІлон МасксваркаЧарлі Кірк

Останні матеріали

Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється