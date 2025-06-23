На Зеленського планували кілька замахів, один з них у Польщі – СБУ

Два роки пішло у російського ФСБ на підготовку операції.

Минулого року було затримано полковника Управління держохорони, і за задумом агентурної групи, на президента планували замах під час його перебування на Банковій.

Про це голова Служба безпеки України Василь Малюк розповів журналістам.

"У минулому році була дуже гучна реалізація. Затриманий полковник УДО, очільник Департаменту управління держохорони. Це ті хто мають охороняти топів в цій країні і це є їхній функціонал. Вони готували замах на нашого президента – Володимира Олександровича Зеленського. За їх злочинним задумом, вони підшукували людей і мали це реалізувати під час його переходу на території Офісу президента України", - заявив Малюк.

Він додав, що разом з ними був затриманий інший полковник. Працювали вони на ФСБ рф.

"З нашого боку це була дуже складна робота. Ми займалися нею майже 2 роки, фактично з початку війни. Провели потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу. Окрім замаху на президента, вони збирали інформацію, передавали її, зокрема готували замах на мого колегу Кирила Олексійовича Буданова та на мене особисто", - заявив голова СБУ.

Крім того, на Зеленського планували замах навіть в Польщі.

За словами глави СБУ, військовий пенсіонер, поляк був вербований протягом десяти років та свято вірив у радянську ідею, виношував задум протягом багатьох років, і тому рф поставила йому завдання усунути президента в аеропорту Жешув.

Нагадаємо, що в травні ми писали, що у Польщі судитимуть агента кремля за підготовку замаху на Зеленського.