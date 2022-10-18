CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШехан Карунатілака був нагороджений за роман "Сім місяців Маалі Алмейди" (The Seven Moons of Maali Almeida)Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Букерівську премію отримав письменник зі Шрі-Ланки
Переможцем міжнародної Букерівської премії 2022 року став письменник зі Шрі-Ланки Шехан Карунатілака за роман "Сім місяців Маалі Алмейди" (The Seven Moons of Maali Almeida).
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт премії.
"Шехан Карунатілка став другим автором зі Шрі-Ланки, який отримав Букерівську премію", - йдеться у повідомленні.
Головний герой книги — Маалі Алмейда, військовий фотограф, азартний гравець і прихований гей. За сюжетом він прокидається мертвим, не маючи жодного уявлення про те, як і чому його вбили. Чоловік хоче розкрити таємницю власного вбивства та вважає, що став мішенню за свої фотографії.
У потойбічному світі йому дають сім місяців, щоб спробувати зв’язатися з чоловіком і жінкою, яких він любить найбільше, і привести їх до прихованого сховища фотографій.
Книга була опублікована 4 серпня 2022 року.
Раніше повідомлялось, що українську співачку та авторку пісень Jerry Heil номінували на здобуття міжнародної премії Music Moves Europe Awards 2023 - щорічної нагороди ЄС у сфері популярної сучасної музики.
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18 10 2022 11:56 МЕДІА
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