Букерівську премію отримав письменник зі Шрі-Ланки

Шехан Карунатілака був нагороджений за роман "Сім місяців Маалі Алмейди" (The Seven Moons of Maali Almeida)

Переможцем міжнародної Букерівської премії 2022 року став письменник зі Шрі-Ланки Шехан Карунатілака за роман "Сім місяців Маалі Алмейди" (The Seven Moons of Maali Almeida). Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт премії. "Шехан Карунатілка став другим автором зі Шрі-Ланки, який отримав Букерівську премію", - йдеться у повідомленні. Головний герой книги — Маалі Алмейда, військовий фотограф, азартний гравець і прихований гей. За сюжетом він прокидається мертвим, не маючи жодного уявлення про те, як і чому його вбили. Чоловік хоче розкрити таємницю власного вбивства та вважає, що став мішенню за свої фотографії. У потойбічному світі йому дають сім місяців, щоб спробувати зв’язатися з чоловіком і жінкою, яких він любить найбільше, і привести їх до прихованого сховища фотографій. Книга була опублікована 4 серпня 2022 року. країнську співачку та авторку пісень Jerry Heil номінували на здобуття міжнародної премії Music Moves Europe Awards 2023 - щорічної нагороди ЄС у сфері популярної сучасної музики. Раніше повідомлялось, що у

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію