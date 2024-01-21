Словаччина відновлює культурну співпрацю з росією та білорусією
Про це інформує словацьке видання Pravda.
Міністерство культури Словаччини скасувало заборону на культурне співробітництво з росією та білоруссю.
Рішення ухвалила міністерка нового уряду Мартіна Шимковічова.
В міністерстві культури заявили, що в світі існують десятки військових конфліктів, і митці та культура не повинні платити за це.
Відповідний наказ набув чинності 15 січня.
Видання пише, що через тиждень після початку повномасштабної війни в Україні Міністерство культури Словачини, ще під керівництвом колишнього міністра Наталії Міланової, видало наказ, яким заборонило будь-яке спілкування чи співпрацю з росією і білоруссю.
За словами Міланової, відомство зайняло чітку позицію одразу після початку війни в Україні, засудивши російську агресію проти України.
Новий же уряд, який прийшов до влади в кінці жовтня взяв вектор на росію.
Крім того стало відомо, що Фіцо блокуватиме вступ України до НАТО.