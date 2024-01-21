Словаччина відновлює культурну співпрацю з росією та білорусією

Нова міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова скасувала наказ попереднього уряду, який забороняв будь-яке спілкування чи співпрацю з рф і бр.

Про це інформує словацьке видання Pravda.

Міністерство культури Словаччини скасувало заборону на культурне співробітництво з росією та білоруссю.

Рішення ухвалила міністерка нового уряду Мартіна Шимковічова.

В міністерстві культури заявили, що в світі існують десятки військових конфліктів, і митці та культура не повинні платити за це.

Відповідний наказ набув чинності 15 січня.

Видання пише, що через тиждень після початку повномасштабної війни в Україні Міністерство культури Словачини, ще під керівництвом колишнього міністра Наталії Міланової, видало наказ, яким заборонило будь-яке спілкування чи співпрацю з росією і білоруссю.

За словами Міланової, відомство зайняло чітку позицію одразу після початку війни в Україні, засудивши російську агресію проти України.

Новий же уряд, який прийшов до влади в кінці жовтня взяв вектор на росію.

Крім того стало відомо, що Фіцо блокуватиме вступ України до НАТО.