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Словаччина відновлює культурну співпрацю з росією та білорусією

21 січня 2024, 14:24
Словаччина відновлює культурну співпрацю з росією та білорусією
InformNapalm
Нова міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова скасувала наказ попереднього уряду, який забороняв будь-яке спілкування чи співпрацю з рф і бр.

Про це інформує словацьке видання Pravda.

Міністерство культури Словаччини скасувало заборону на культурне співробітництво з росією та білоруссю. 

Рішення ухвалила міністерка нового уряду Мартіна Шимковічова.

В міністерстві культури заявили, що в світі існують десятки військових конфліктів, і митці та культура не повинні платити за це.

Відповідний наказ  набув чинності 15 січня.

Видання пише, що через тиждень після початку повномасштабної війни в Україні Міністерство культури Словачини, ще під керівництвом колишнього міністра Наталії Міланової, видало наказ, яким заборонило будь-яке спілкування чи співпрацю з росією і білоруссю. 

За словами Міланової, відомство зайняло чітку позицію одразу після початку війни в Україні, засудивши російську агресію проти України.

Новий же уряд, який прийшов до влади в кінці жовтня взяв вектор на росію.

Крім того стало відомо, що Фіцо блокуватиме вступ України до НАТО.

 

РосіяБілорусьСловаччинакультура

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