Фіцо блокуватиме вступ України до НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що Україна перебуває під цілковитим впливом США і що їй доведеться поступитися територією росії.

Про це передає місцеве видання Aktuality.

Напередодні зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем, яка запланована на 24 січня, Фіцо зробив низку скандальних заяв.

Він сказав, що блокуватиме вступ країни до НАТО, а сказав, що Україна перебуває під абсолютним впливом США.

"Я скажу, що я проти членства України в НАТО, що буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни", - сказав словацький прем’єр.

Він додав, що цей курс дуже важливий для нього.

Окрім того, Фіцо назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території рф.

"Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", - вважає Фіцо.

Він розповів, що спільної пресконференції після зустрічі зі Шмигалем не буде, оскільки цього не хоче українська сторона.

Прем’єр Словаччини пообіцяв привезти з собою до Ужгорода, де відбудеться зустріч, гуманітарну допомогу і наголосив, що Братислава на державному рівні не допомагатиме Києву зброєю.

Фіцо також сказав, що при цьому перешкод для комерційних поставок зброї не буде.

"Нехай заробляє на зброї, хто хоче, що хоче. Коли словацькі компанії не зароблять гроші, зароблять американські", - підсумував він.

Вчора ми писали, що Фіцо їде в Україну говорити, зокрема й про вступ у НАТО.