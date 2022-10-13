Jerry Heil номінували на премію Music Moves Europe Awards 2023

Найбільну пулярність співачці принесла авторська пісня "Охрана, отмєна"

Українську співачку та авторку пісень Jerry Heil номінували на здобуття міжнародної премії Music Moves Europe Awards 2023 - щорічної нагороди ЄС у сфері популярної сучасної музики.

Jerry Heil (Яна Шемаєва) стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців. Більшу популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмєна" з її дебютного студійного альбому "Я – Яна" (2019, назва стилізована як "#Я_ЯНА". Невдовзі цей трек отримав нагороду Jager Music Award.

"Сьогодні вона надихає мільйони глядачів на YouTube своїми піснями та каверами. І вона надсилає світові важливе повідомлення проти війни разом із попередньою лауреаткою премії MME Alyona Alyona", - зазначають організатори премії.

Загалом на Music Moves Europe Awards 2023 було номіновано 15 виконавців. Серед номінантів: Amelie Siba (Чехія), CMAT (Ірландія), eee gee (Данія), Goldkimono (Нідерланди), Hause Plants (Португалія), Jerry Heil (Україна), July Jones (Словенія), Kids Return (Франція), Koikoi (Сербія), Monikaze (Литва), Oska (Австрія), Queralt Lahoz (Іспанія), Sans Soucis (Італія), schmyt (Німеччина), The Haunted Youth (Бельгія).

Користувачі сайту можуть проголосувати за улюбленого виконавця у номінації Public Choice Award 2023. П'ять артистів будуть обрані переможцями міжнародного журі та один із них отримає Grand Jury Prize.

Усі переможці будуть оголошені на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards 19 січня 2023 року у Гронінгені, Нідерланди.

Переможці премії Music Moves Europe Award отримують по 10 000 євро кожен. Переможець Grand Jury Prize отримує додатковий зелений туристичний ваучер на суму 5 000 євро. Переможець нагороди Public Choice Award отримує 5 000 євро.

Як повідомлялося, українська співачка Аліна Паш стала однією з лауреатів міжнародної премії Music Moves Europe Awards 2022.

Інша українська співачка Alyona Alyona на фестивалі Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреаткою премії Music Mоves Europe Talent Awards 2021.