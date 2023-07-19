росіяни створюють на золовідвалах Запорізької ТЕС нову загрозу для екологічної безпеки – міський голова Енергодара

Золовідвали - місця зберігання золи та шлаку, що утворюються в процесі роботи ТЕС.

На золовідвалах Запорізької ТЕС, що в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, російські військові створюють своїми діями нову загрозу для екологічної та радіаційної безпеки.

Про це повідомив легітимний міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, вже протягом місяця мешканці міста регулярно спостерігають значне задимлення на вулицях (особливо першого мікрорайону), спричинене роздмухуванням пилу з золовідвалів Запорізької ТЕС.

"Для безпечного утримання золовідвалів необхідно регулярно поливати пил водою, як це робили працівники підприємства до окупації. На сьогодні ми бачимо, що через недолуге "управління", регулярні обстріли та відсутність належного утримання золовідвалів утворюються великі хмари пилу, які розносяться вітром по місту", - йдеться у повідомленні мера.

До слова, золовідвали - це місця зберігання золи та шлаку, що утворюються в процесі роботи теплової електростанції під час спалювання твердих палив. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин. Під час висихання вони перетворюються на пил, що переміщується на значні відстані.