Атака дронів на НПЗ за 500 км від кордону була операцією ГУР – ЗМІ

Сьогодні вночі завдяки операції Головного управління розвідки Міноборони за допомогою безпілотників на території росії було атаковано Рязанський нафтопереробний завод.

Про це пише РБК, посилаючись на джерела в спецслужбах.

Мешканці заявляли, що перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території НПЗ почалася масштабна пожежа.

російські МНС оголосило про "небезпеку дронів".

Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.

Рязанський нафтопереробний завод розташований входить до НК "Роснєфть", заявлений максимально обсяг обробки НПЗ - 17-18 мільйонів тонн нафти на рік.

Основна частина продукції цього НПЗ йде на експорт.

Зранку ми писали, що українські дрони атакували дві області в росії: виникла пожежа на НПЗ.