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Атака дронів на НПЗ за 500 км від кордону була операцією ГУР – ЗМІ

01 травня 2024, 10:38
Атака дронів на НПЗ за 500 км від кордону була операцією ГУР – ЗМІ
Сьогодні вночі завдяки операції Головного управління розвідки Міноборони за допомогою безпілотників на території росії було атаковано Рязанський нафтопереробний завод.

Про це пише РБК, посилаючись на джерела в спецслужбах.

Мешканці заявляли, що перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території НПЗ почалася масштабна пожежа. 

російські МНС оголосило про "небезпеку дронів". 

Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.

Рязанський нафтопереробний завод розташований входить до НК "Роснєфть", заявлений максимально обсяг обробки НПЗ - 17-18 мільйонів тонн нафти на рік. 

Основна частина продукції цього НПЗ йде на експорт.

Зранку ми писали, що українські дрони атакували дві області в росії: виникла пожежа на НПЗ.

 

ГУРВтрати росії на війниНПЗ

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