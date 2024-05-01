Атака дронів на НПЗ за 500 км від кордону була операцією ГУР – ЗМІ
Про це пише РБК, посилаючись на джерела в спецслужбах.
Мешканці заявляли, що перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території НПЗ почалася масштабна пожежа.
російські МНС оголосило про "небезпеку дронів".
Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.
Рязанський нафтопереробний завод розташований входить до НК "Роснєфть", заявлений максимально обсяг обробки НПЗ - 17-18 мільйонів тонн нафти на рік.
Основна частина продукції цього НПЗ йде на експорт.
Зранку ми писали, що українські дрони атакували дві області в росії: виникла пожежа на НПЗ.