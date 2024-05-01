Українські дрони атакували дві області в росії: виникла пожежа на НПЗ
Про це повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
Атака на НПЗ відбулася близько третьої години ранку.
Спочатку очевидці чули гул, а пізніше прогриміли два вибухи.
Наразі на заводі працюють оперативні служби.
Губернатор Рязанської області підтвердив факт атаки і заявив, що один безпілотник нібито збили, але число дронів, які долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не назвав.
Губернатор Воронезької області написав, що в ніч на середу над територією області було збито два безпілотники і додав, що один із них був збитий у передмісті Воронежа, а ще один – у Воронезькій області.
Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем НК "Роснєфті".
Чотири дні тому ми писали, що українські дрони на Кубані атакували два НПЗ, бітумний завод та військовий аеродром.