Українські дрони атакували дві області в росії: виникла пожежа на НПЗ

Сьогодні вночі безпілотники атакували Рязанську і Воронезьку області рф, внаслідок чого на Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.

Про це повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Атака на НПЗ відбулася близько третьої години ранку.

Спочатку очевидці чули гул, а пізніше прогриміли два вибухи.

Наразі на заводі працюють оперативні служби.

Губернатор Рязанської області підтвердив факт атаки і заявив, що один безпілотник нібито збили, але число дронів, які долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не назвав.

Губернатор Воронезької області написав, що в ніч на середу над територією області було збито два безпілотники і додав, що один із них був збитий у передмісті Воронежа, а ще один – у Воронезькій області.

Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем НК "Роснєфті".

Чотири дні тому ми писали, що українські дрони на Кубані атакували два НПЗ, бітумний завод та військовий аеродром.