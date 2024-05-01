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Українські дрони атакували дві області в росії: виникла пожежа на НПЗ

01 травня 2024, 08:24
Українські дрони атакували дві області в росії: виникла пожежа на НПЗ
ІТАЛІЯ, Мілаццо: пожежа на середземноморському НПЗ. 27 вересня 2014. Фото: АFР
Сьогодні вночі безпілотники атакували Рязанську і Воронезьку області рф, внаслідок чого на Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.

Про це повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Атака на НПЗ відбулася близько третьої години ранку. 

Спочатку очевидці чули гул, а пізніше прогриміли два вибухи.

Наразі на заводі працюють оперативні служби.

Губернатор Рязанської області підтвердив факт атаки і заявив, що один безпілотник нібито збили, але число дронів, які долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не назвав.

Губернатор Воронезької області написав, що в ніч на середу над територією області було збито два безпілотники і додав, що один із них був збитий у передмісті Воронежа, а ще один – у Воронезькій області.

Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем НК "Роснєфті".

Чотири дні тому ми писали, що українські дрони на Кубані атакували два НПЗ, бітумний завод та військовий аеродром.

 

Втрати росії на війніНПЗ

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