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Справа проти заступника Шойгу може торкнутися інших російських чиновників – британська розвідка

01 травня 2024, 13:24
Справа проти заступника Шойгу може торкнутися інших російських чиновників – британська розвідка
Справа проти заступника міністра оборони рф Тимура Іванова може торкнутися і інших російських чиновників, адже корупція залишається однією з головних проблем армії рф.

Про це Міноборони Британії написало в соцмережі X (Twitter).

"До розслідування справи про корупцію був втягнутий перший заступник міністра Сергія Шойгу Руслан Цаліков, його допитувала ФСБ", - йдеться в дописі. 

Крім того, Цалікова називають "покровителем" Іванова, тобто  віін є третьою особою у Міноборони рф після міністра Сергія Шойгу і начальника Ген штабу Валерія Герасимова.

Цаліков має зв'язки з Шойгу і працював під його керівництвом в Міністерстві з питань цивільної оборони і надзвичайних ситуацій рф. Пізніше пішов за ним в офіс губернатора Московської області, а в 2012 році вже у Міністерство оборони.

Ймовірно, справа Іванова може торкнутися міністра фінансів рф Антона Сілуанова, адже будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Сілуанова.

Розвідка Британії пише, що корупція у Міноборони рф це одна з головних проблем. 

Ще в 2019 році головний військовий прокурор рф Валерій Петров заявив, що корупція є практично коренем більшості проблем у правовій державі.

Корупція була фактором поганої ефективності росії, особливо на початку українського конфлікту. Мова йде про прострочені пайки та неякісні шини, а також повідомлялося про розкрадання пального.

Нагадаємо, що минулого тижня в москві заарештували заступника Шойгу за держзраду.

 

міноборони рфТимур Івановрозвідка

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