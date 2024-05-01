Трамп спробує допомогти Україні в разі перемоги на виборах – Time

Екс президент США Дональд Трапм сказав, що виживання української держави важливе для США, але додав, що воно має бути важливішим для Європи.

Він спробує допомогти Україні у війні проти росії, але вважає, що Європа теж "має виконувати свою роботу".

Про це колишній президент США і кандидат на майбутніх виборах глави держави Дональд Трамп заявив в інтерв’ю журналу Time.

"Європа зараз не платить справедливу частку, щоб допомогти Україні, хоча повинна це робити", - сказав Дональд Трамп.

Під час розмови журналіст пригадав слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Трамп "не дасть ані копійки Україні", якщо той стане новим президентом США - на що Трамп сказав, що не дасть грошей, якщо "Європа не почне вирівнюватися".

"Я хочу, щоб Європа платила. Ми маємо на мільярди доларів більше, ніж вони мають в Україні. Так не повинно бути. Має бути навпаки. Тому що на них це впливає набагато сильніше. Між нами океан. А між ними - ні", - додав Трамп.

Ми також повідомляли, що Трамп зберігає перевагу над Байденом перед виборами в США 2024.