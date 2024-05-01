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Україна бореться за життєво важливий опорний пункт Часів Яр – Financial Times

01 травня 2024, 12:33
Україна бореться за життєво важливий опорний пункт Часів Яр – Financial Times
Фото: Надзвичайні новини
Битва за Часів Яр загострюється і російська армія готується до посиленого наступу.

московська армія просувається вперед, прагнучи захопити якомога більше території до прибуття західної допомоги, повідомляє британська щоденна газета Financial Times.

Армія рф посилює штурми Часового Яру, адже це важливий опорний пункт збройних сил сході України. 

Разом з тим, виснажені і недостатньо оснащені українські бригади намагаються утримати позиції, очікуючи військової допомоги США.

росія розгорнула біля міста до 25 000 військових за останні кілька тижнів. В інших гарячих точках вздовж лінії фронту московська армія теж просувається вперед і  прагне захопити якомога більше території до прибуття західної допомоги. 

"Ситуація на передовій загострилася", - заявив у неділю головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Часів Яр  - це ключова нагородуа для кремля, а українське командування вважає, що генштаб рф наказав своїм військам захопити його до 9 травня. Взяття маленького міста скоріше стратегічне, ніж символічне завдання.

Відступ українців із Часового Яру може поставити під загрозу всю оборону Донецької і Луганської областей. 

Часів Яр, розташований на вершині пагорба і один з останніх природних бар’єрів для ЗСУ, що захищає важливі магістралі постачання, а за 30 кілометрів на північ - місто Краматорськ.

"Часів Яр є центром тяжіння лінії оборони в регіоні", - сказав військовий аналітик Центру оборонних стратегій, київського експертного центру безпеки Віктор Кевлюк.

За словами представника 26-ї артилерійської бригади, дислокованої в місті, російська авіація щодня б'є по місту десятками авіабомб. Вони радянської епохи модернізовані крилами і навігаційними системами, що дозволяє рф краще націлюватися на українські позиції. 

Під час атаки плануюча бомба може залишати вирви шириною до 20 метрів і глибиною до 6 метрів.

Дві армії борються за контроль над Богданівкою та Іванівським - двома селами, розташованими на флангах міста. 

Проте російські війська поки що не можуть увійти в місто.

Оборона Часового Яру тримається на каналі завширшки 30 метрів, що пролягає вздовж східної околиці міста. Споруда радянських часів, яка використовувалася для відводу води з річки Донець для постачання металургійної промисловості регіону - готова перешкода для проїзду бронетехніки і війська рф потроху наближалися до каналу.

Міст через канал з’єднує основну частину міста з невеликим житловим районом Канал. Туд ненадовго заходили окупанти. Міст зруйновано ударами артилерії.

Але, є дві ділянки каналу загальною довжиною близько 1,5 км, що стали зручними місцями для російських штурмів, каже Кевлюк. Ворожі сили "дуже сильно атакували тут останні два тижні, проте поки що безуспішно".

Ліси, які вкривають схили пагорбів Часового Яру, також стали ареною запеклих боїв.

"Використовувати ударні дрони в лісі непрактично; гілки та листя не дозволяють нам вражати ціль, яка нас цікавить. Але у нас є інші безпілотники, які можуть скидати боєприпаси, як-от важкий дрон-бомбардувальник "Баба-Яга", - сказав командир батальйону "Ахіллес", українського підрозділу безпілотників Юрій Федоренко.

Взяття чи обхід Часового Яру дозволило б російській артилерії, безпілотникам і плануючим бомбам загрожувати більш вразливому місту Костянтинівка. 

Тоді ж кремль зміг би порушити або повністю перекрити лінії постачання, що проходять через місто, яке Україна використовує для з’єднання оборонних зусиль у північній і південній частинах Донбасу.

Фактично рік знадобився російським військовим, щоб просунутися на шість кілометрів від зруйнованого Бахмута до краю Часового Яру. Але нещодавнє просування було швидшим: російські підрозділи, розташовані далі на південь, менш ніж за два тижні просунулися вперед на глибину сім кілометрів, щоб захопити село Очеретине.

"Полігон, який росіянам вдалося охопити за останні кілька місяців, був хорошим оборонним рубежем для України. Тепер росія могла б просуватися швидше. Крім того, взяття Часів Яру значно ускладнить захист інших територій", - сказав військовий аналітик і старший науковий співробітник програми Євразії Інституту зовнішньої політики Роб Лі.

російські успіхи біля Часового Яру лише підсилили значення міста. 

"якщо російським військам під Очеретиним вдастся завоювати дорогу, що веде на Костянтинівку, то вся лінію оборони в цьому районі опиниться в оточенні", - сказав український офіцер і колишній комбриг Микола Мельник.

"Я впевнений, що українське політичне і військове керівництво усвідомлює цю проблему і працює над її вирішенням", – додав він. 

Часів Яр перетворився на військову фортецю, де кілька десятків цивільних все ще залишаються жити в місті під постійними обстрілами.  

"Зараз туди їхати надто небезпечно. Це лотерея. Ці дні єдиний спосіб поїхати на східні райони, якщо йде дощ, щоб дрони не могли літати", - розповів мешканець міста Євген Ткачов.

Аналітики і українські військові очікують, що росія посилить свої атаки найближчими днями, намагаючись використати свою перевагу до того, як зброя США на суму 61 мільярд доларів потрапить на лінію фронту.

"Противник розуміє, що в України не вистачає літаків, не вистачає зенітних систем і боєприпасів, що у неї не так багато бронетехніки, як у них", - сказав Федоренко і додав, що москва розуміє, що наші партнери прийняли дуже важливе рішення і скоро ми отримаємо потрібну нам зброю.

Тому наступні півтора місяці ворог буде тиснути якомога сильніше.

 
ЗСУЧасів Ярвійна в Україніросія-агресор

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