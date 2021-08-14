Біля узбережжя Тунісу берегова охорона врятувала майже 100 нелегальних мігрантів

Човен з мігрантами напередодні відплив від міста Сабрата в Лівії. Всі, хто знаходився на борту човна, доставлені в порт Джарджіс. Нелегальні мігранти будуть поміщені на обов'язковий карантин у міграційний центр

Співробітники берегової охорони Тунісу виявили несправний човен із 95 мігрантами біля узбережжя в районі Джарджіс.

За словами представника туніського Товариства Червоного півмісяця в провінції Меденін Мунджи Селіма, якого цитує агентство, серед врятованих: 59 громадян Судану, 17 - Сирії, 7 - Єгипту, 6 - Бангладеш, 3 - Гвінеї, 2 - Гани й один - Тунісу.

"Човен з мігрантами напередодні відплив від міста Сабрата в Лівії. Всі, хто знаходився на борту човна, доставлені в порт Джарджіс. Нелегальні мігранти будуть поміщені на обов'язковий карантин у міграційний центр", - сказав Селім.

Як зазначається, Туніс - невелика країна в Північній Африці - стала одним з провідних маршрутів для нелегальних мігрантів, які хочуть потрапити в Європу з африканського континенту в пошуках кращого життя.

Офіційний представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Карлотта Самі 4 травня заявила, що в Середземному морі з початку 2021 року загинуло не менш як 500 мігрантів.