Біля Вашингтона чоловік планував теракт з вантажівкою, як у Ніцці, – правоохоронці
Федеральні прокурори збираються попросити суддю не відпускати під заставу 28-річного підозрюваного Ронделла Генрі. Вони вважають, що він становить загрозу громадськості і може спробувати втекти, повідомляє "Голос Америки".
Прокурори заявляють, що минулого місяця Генрі вкрав вантажівку і вивчав околиці Вашингтона для проведення теракту.
"Обвинувачення стверджує, що підозрюваний планував скерувати викрадену вантажівку на пішоходів і шукав їхнє найбільше скупчення. Повідомляється, що дії затриманого видаються спонтанними, а сам він радикалізувався, переглядаючи онлайн відео дій терористів із угрупування "Ісламська держава", - зазначає видання.
Підозрюваний не знайшов бажаного натовпу людей і поїхав до міжнародного аеропорту Даллеса біля Вашингтона. Там він не зміг пройти повз охорону.
Після цього він спрямував викрадену вантажівку до популярної серед туристів Національної гавані у передмісті Вашингтона з численними магазинами, ресторанами та розважальними майданчиками.
Видання USA Today з посиланням на судові документи пише, що там підозрюваний чекав, поки збереться достатньо, на його думку, людей.
Пізніше він заліз до одного з пришвартованих на причалі Національної гавані човнів, щоб переночувати і зранку повернутись до задуманого. Однак поліція знайшла викрадене авто і чекала на підозрюваного біля машини.
У поліції заявили, що підозрюваний сказав, що "просто збирався їхати".
"Я просто збирався продовжувати їхати, їхати і їхати. Я не збирався зупинятися", - наводять слова затриманого правоохоронці.
За словами прокурорів, Генрі надихався терактом у Ніцці, в результаті якого загинули 86 осіб. Тоді зловмисник скерував вантажівку у перехожих на набережній.
Сторона обвинувачення заявляє, що підозрюваний відчуває "ненависть до тих, хто не сповідує іслам".
Наразі Генрі звинувачується у перевезенні викраденого автомобіля між штатами. Невідомо, чи пред'являть йому додаткові звинувачення.
Нагадаємо, що у Харкові чоловік намагався влаштувати теракт у метро.
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