Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Біля Запорізької АЕС вибухнула міна — гендиректор МАГАТЕ

28 квітня 2023, 17:22
Біля Запорізької АЕС вибухнула міна — гендиректор МАГАТЕ
Збільшення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість узгодження захисту заводу, додав генеральний директор Гроссі.

Поруч із Запорізькою атомною електростанцією цього тижня вибухнула міна.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на ЗАЕС, також були змушені сховатися після попередження про ракетну атаку. При цьому вдалині лунали звуки триваючого обстрілу, оскільки в регіоні тривають військові дії.

"Посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість узгодження питання про захист станції", - заявив Гроссі.

Раніше повідомлялось, В МАГАТЕ стурбовані щоденними обстрілами поблизу Запорізької АЕС.

МАГАТЕЗАЕСГроссі

Останні матеріали

Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Cуспільство
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 17:14
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Cуспільство
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 10:04
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Політика
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 17:09
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Cуспільство
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 15:01
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Бізнес & Фінанси
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 13:12
Істеричні друзі путіна стверджують, що
LifeStyle
Істеричні друзі путіна стверджують, що "глибинна держава" прибрала Такера Карлсона. І запросили його на роботу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 10:07
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Бізнес & Фінанси
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 17:01
Політика
"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 13:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється