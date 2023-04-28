Біля Запорізької АЕС вибухнула міна — гендиректор МАГАТЕ

Збільшення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість узгодження захисту заводу, додав генеральний директор Гроссі.

Поруч із Запорізькою атомною електростанцією цього тижня вибухнула міна.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на ЗАЕС, також були змушені сховатися після попередження про ракетну атаку. При цьому вдалині лунали звуки триваючого обстрілу, оскільки в регіоні тривають військові дії.

"Посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість узгодження питання про захист станції", - заявив Гроссі.

Раніше повідомлялось, В МАГАТЕ стурбовані щоденними обстрілами поблизу Запорізької АЕС.