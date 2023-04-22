В МАГАТЕ стурбовані щоденними обстрілами поблизу Запорізької АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про занепокоєння через майже щоденні обстріли поблизу Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Наші експерти на цій атомній електростанції часто повідомляли про звуки вибухів, іноді, за їхніми словами, це було схоже на інтенсивний обстріл недалеко від станції. Я глибоко стурбований таким станом справ", - зауважив гендиректор МАГАТЕ.

І додав, що продовжує докладати зусиль щодо гарантування безпеки Запорізької АЕС і вести переговори з російською та українською сторонами.

На сьогодні Запорізька АЕС це найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000.