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Біля Землі пролетів невеликий астероїд

"Невеликий нововиявлений астероїд пролетів біля Землі 28 квітня"
Астероїд 2020 HS7 завбільшки 8 метрів пролетів на відстані 36 400 км від планети Земля.
Біля Землі пролетів невеликий астероїд Space

Про це повідомляє портал Space, передає Укрінформ.

"Невеликий нововиявлений астероїд пролетів біля Землі 28 квітня", - йдеться у повідомленні.

У NASA зазначили, що такі астероїди на кшталт 2020 HS7 пролітають повз Землю на безпечній відстані кілька разів впродовж місяця.

Нагадаємо, що один з астронавтів, який перебуває на Міжнародній космічній станції, зробив знімок колони інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, що пролітала поруч.

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29 04 2020 13:00
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