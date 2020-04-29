ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАстероїд 2020 HS7 завбільшки 8 метрів пролетів на відстані 36 400 км від планети Земля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Землі пролетів невеликий астероїд
"Невеликий нововиявлений астероїд пролетів біля Землі 28 квітня"
Space
Про це повідомляє портал Space, передає Укрінформ.
"Невеликий нововиявлений астероїд пролетів біля Землі 28 квітня", - йдеться у повідомленні.
У NASA зазначили, що такі астероїди на кшталт 2020 HS7 пролітають повз Землю на безпечній відстані кілька разів впродовж місяця.
Нагадаємо, що один з астронавтів, який перебуває на Міжнародній космічній станції, зробив знімок колони інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, що пролітала поруч.
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