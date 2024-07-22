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Білий дім: Байден не складатиме достроково повноваження

22 липня 2024, 12:02
Білий дім: Байден не складатиме достроково повноваження
Президент США Джо Байден не планує достроково скласти повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах цього року.

В Білому домі заявили, що додаткові деталі про графік президента на решту тижня оголосять ближчим часом.

Про це пише одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN.

Речник Білого дому Ендрю Бейтса сказав, що Байден успадкував після Трампа "економіку у вільному падінні, зростаючі показники насильницьких злочинів та підірвані альянси", і зумів забезпечити велике економічне зростання та найнижчий рівень злочинності за майже півстоліття, а у НАТО з’явилися нові члени. 

"Він планує завершити свій термін на посаді і забезпечити ще більше історичних результатів для американського народу", - заявив Бейтс. 

Вчора, 21 липня, Байден оголосив про вихід з президентських перегонів, не має запланованих подій на понеділок − він залишається вдома на лікуванні після того, як у нього підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, що Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.

 

Джо Байденбілий дім

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