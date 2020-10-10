Білий дім готує пакет заходів з підтримки економіки США на $ 1,8 трлн

Очікується, що міністр фінансів країни Стівен Мнучін обговорить пропозицію зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі в п'ятницю

Минулого тижня Палата представників Конгресу США схвалила запропонований демократами пакет стимулів обсягом $ 2,2 трлн.

Білий дім готує новий пакет заходів зі стимулювання зростання економіки США, яка постраждала від пандемії COVID-19, на суму $ 1,8 трлн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що міністр фінансів країни Стівен Мнучін обговорить пропозицію зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі в п'ятницю.

Обсяг пакету стане найбільшою пропозицією на сьогодні в тривалих переговорах з демократами в Конгресі. Пропозиція Білого дому ознаменує собою подальше зменшення дистанції між адміністрацією і лідерами демократів з приводу загальної вартості заходів з підтримки економіки, зазначає видання.

Економічний радник президента США Ларрі Кадлоу раніше в п'ятницю заявив, що Дональд Трамп ухвалив переглянутий пакет, який включатиме заходи фінансової допомоги малим підприємствам і авіакомпаніям, а також виплати домогосподарствам.

Минулого тижня Палата представників Конгресу США схвалила запропонований демократами пакет стимулів обсягом $ 2,2 трлн. Однак Трамп вирішив припинити до виборів 3 листопада переговори з Конгресом з приводу чергового пакета заходів зі стимулювання економіки.

Попередній план демократів, схвалений Палатою представників у травні, передбачав заходи підтримки економіки загальною вартістю $ 3,4 трлн.

Республіканці, які контролюють Сенат, у вересні представили свій пакет стимулів - обсягом $ 1,55 трлн. Мнучін минулого тижня запропонував програму обсягом $ 1,6 трлн.