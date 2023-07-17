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Білий дім готується до переговорів з КНДР щодо ядерної програми

17 липня 2023, 11:05
Білий дім готується до переговорів з КНДР щодо ядерної програми
Фото з вільного доступу
12 липня КНДР запустила невідому балістичну ракету у напрямку Японського моря.

Сполучені Штати після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети заявили, що готові вести переговори з Північною Кореєю щодо її ядерної програми.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CBS News.

"Ми дали зрозуміти Північній Кореї, що готові сісти та поговорити без попередніх умов про їхню ядерну програму", - заявив Салліван.

За його словами, КНДР почала відчувати потенціал своїх ракет кілька років тому. Вони продовжують його випробовувати.

"Ми дуже уважно стежимо за всіма цими випробуваннями, щоб побачити, як вони розвиваються. Ми могли б надзвичайно тісно координувати свої дії з нашими союзниками – Японією та Південною Кореєю – для того, щоб переконатися, що ми реагуємо на цю загрозу в унісон", - додав він.

Радник президента США також наголосив, що Китай має відігравати певну роль, враховуючи його відносини з Північною Кореєю, щоб показати північнокорейцям, що їхні подальші випробування дестабілізують ситуацію.

Нагадаємо, 13 липня КНДР підтвердила проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18" із двигуном на твердому паливі.

КНДРбілий дімвійна в Україніросія окупантиЯдерна безпека

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